«Selliste kortermajade turuväärtust vaadates võin kutselise hindajana öelda, et ega võrreldavaid pakkumisi väga olegi. Selliseid asju müüakse harva, kuigi viimasel ajal, huvitaval kombel, on neid tulnud,» ütles Timo Korts 1Partner Kinnisvarast ning nentis, et tema kätte jõudis kaheksa korteriga elamu Mustlas Tähe tänav 1 juhuslikult – peaasjalikult tegutseb ta Tartus hindajana ja maakleritööd teeb vähe.