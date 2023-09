VILLEM VARIK ⟩ Viljandi toidutänav on avatud siis, kui see on kõige mõistlikum

Miks need kioskid päevaajal lahti ei ole, nagu küsis Sakala ajakirjanik Sigrid Koorep oma kolmapäevases repliigis? Juba eos leppisid asjaosalised omavahel kokku, et nädala sees hommikuti ega ka mitte lõunati ei ole lihtsalt erilist põhjust avatud olla, sest Viljandis on lõunapakkujaid niigi juba üle 20. Meie esimesel toidutänava suvel otsustati keskenduda just õhtustele aegadele.