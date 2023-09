Viljandis osaleb heategevuslikul teatejooksul 700 noort, soojendust teeb sporditüdruk Mirtel Kase

Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase sõnutsi on teatejooksu ja kogu spordinädala eesmärk pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning seeläbi populariseerida sportlikke eluviise. "Lisaks annab teatejooks panuse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks. See omakorda õpetab noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas ning hindama heategemise tähtsust," selgitas ta.

Heategevuslik teatejooks on üle-eestiline aktsioon, mis tänu järjepidevusele on kasvanud Eesti suurimaks koolinoorte spordiürituseks. Tänavu joostakse 28 kohas ja osavõtjaid on rohkem kui 13 500. Täiskasvanud saavad toetada teatejooksus osalevate laste panust ning Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse tegevust, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfondi kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga "Teatejooks". Rohkem infot kodulehel www.hnrk.ee/toetusfond.