Laupäeval on Olustveres traditsiooniline hoidiste mess ja toidulaat. Korraldajad andsid teada, et üritusel astub žüriis üles hulk tuntud näitlejaid, muusikuid ja saatejuhte. Kaheksandat aastat peetakse sealsetel põldudel koolinoorte künnimeistrivõistlusi, millel osalejaid on kümnest riigist.