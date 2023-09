Esmaspäeval otsustas riigikogu EKRE saadikult Kert Kingolt võtta saadikupuutumatuse, et saaks edasi liikuda tema võimaliku kelmuse ja kuluhüvitiste väärkasutamise juhtumi käsitlemisega. On väga oluline rõhutada, et kindlasti ei tähenda see sugugi, et inimene oleks milleski süüdi tunnistatud. See tähendab üksnes seda, et süü­küsimust saab riigikogu loal üldse kohtupingi ees põhjalikumalt uurida ning tõtt välja selgitada.