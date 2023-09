Viljandisse kunagise Rubiini kino platsile seati kevade ja suve jooksul üles kolm igati suupärase tänavatoidu kioskit. Nende hiilgeaeg oli ilmselt hansapäevade ja pärimusmuusika festivali ajal ning paistab, et sellele nende pidajad suuresti ka keskendusid. Nüüd aga on need kioskid mõningaste eranditega püsinud suletuna.