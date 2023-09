Varjupaikade mittetulundusühing andis oma kodulehel teada, et kui varasemalt on kalendripoisteks ja -tüdrukuteks olnud varjupaigas uut kodu ootavad loomad, siis uues kalendris poseerivad neljajalgsed, kellele on antud võimalus ning kes juba naudivad elu oma uues kodus.

"Selleks on kaks põhjust – me soovime avaldada oma piiritut tänu kodupakkujatele, kes on teinud varjupaigaloomale parima kingituse, avades neile oma koduukse ja südame. Ja loomulikult tahame me kõikidele meie headele toetajatele näidata, et just tänu toetustele saavadki need uued imelised algused teoks," kirjutas mittetulundusühing.