Neljapäeval esitletakse muuseumis Sakala Kalendrit, mis võibki jääda viimaseks

Muuseumi näitusemajas saab esitlusel lisaks uue ilmunud kalendri tutvustusele kuulda tujuküllaseid meenutusi juba ilmunud kalendrite ja neis ilmunud põnevate lugude kohta. Neljapäeval esitletav kalender on 35. kultuurilooline kalender, mille esimene number ilmus 1990. aastal. Kõigi nende kalendrite koostamises osalenud Heiki Raudla on varem Sakalale rääkinud, et tegi seda viimast korda.

Raudla sõnutsi on hiljuti trükist tulnud kalendris 30 erinevat lugu kokku 16 autorilt. "Lugejatele paljastub kirjanik Richard Rohti vanglasaaga, mis leidis aset sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal vekslite võltsimise pärast," rääkis Raudla. "Kahtlemata on huvipakkuv Viljandi spordikooli esimeste võrkpallipoiste lugu aastatel 1968–1973. Pikem lugu on Juhan Kunderi tänava inimestest ja majadest, autoriks kadunud Heino Metsamärt, kes tegi selle kunagi muuseumi memuaarivõistlusele. Lugeda saab endiste ja praeguste Jämejala töötajate mälestusi, need kulgevad poole sajandi tagusesse aega välja. Lugeda saab, kuidas elasid patsiendid ja mida mõtlesid töötajad ning milliseid asju seal juhtus."