Isamaa Viljandi osakonna esimees Harri Juhani Aaltonen saatis esmaspäeval, 18. septembril linnavalitsusele kirja, milles nentis, et erakond ei saanud oma taotluse kohta mingit infot, ka näiteks täpsustavaid küsimusi, mis selgitaksid loa andmise viibimist.

«Linnavalitsuse ametnikelt telefoni teel järele uurides saime teada, et ametnik Vilja Volmer-Martinson on puhkusel ja Isamaa erakonna esitatud avaliku ürituse loa avaldus on jäänud lihtsalt seisma, mitte ükski ametnik ei olnud sellega tegelenud,» seisab Aaltoneni kirjas.