Riigi tugiteenuste keskuse (RTK) hallatav struktuuritoetuste e-keskkond ei pidanud suurele toetuse taotlejate huvile vastu ning lakkas töötamast. Enne kui on selge, et rikked on kõrvaldatud, toetussoove vastu ei võeta. Uue taotlusvooru avamise täpne kuupäev antakse teada 25. septembril.