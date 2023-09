Ehkki ametlikult algab sügis tuleval laupäeval, olen mina sügise lainel juba kolmandat nädalat. Kuidagi olen enda jaoks välja mõelnud, et sügise algus on 1. september, ja olen aru saanud, et nii on paljude teistegi jaoks. 1. september on justkui uue alguse päev: siis algab kool, suurem osa inimesi on tagasi töölainel ja ühtlasi tundub 1. september olevat parim aeg enda füüsilise tervise turgutamist alustada.