Tegus noortestuudio alustab teist hooaega

"Me anname võimaluse proovida, kas sobib või mitte," lausus Maasik. Tema sõnul näitas esimene hooaeg, et huvi on küll suur, kuid noored on samas üle koormatud. "Neil on nii palju asju käsil! Igasugu trennid ja muusikakoolid ja kunstiringid ning nad peavad igale poole jõudma. Meil on üks tüdruk Karksi-Nuiast. Ta käib Viljandis koolis, Suure-Jaanis lauluringis ja veel meil teatriringis! Küsisin, et kuidas ta jaksab, ja ta vastas, et aga ta tahab. Eks see suhtumise küsimus olegi."