Läinud laupäeval tuli kohale 110 detektoristi, mis on seniste otsingute rekord, ning nad leidsid suurel hulgal esemeid, mis pärinevad just madisepäeva lahingu perioodist. Ometi polnud leiud veel päris sellised, mis laseksid arvata, et seal 1217. aastal 10 000 meest taples.