REISIKIRI ⟩ Ajarännak muinasjutuliselt lahkele maale

Sakalale meenutasid oma reisi abielupaar, Valguse koguduse diakon Arlis Liivrand ja pastor Mai Liivrand. Nelipühi kirik on aastaid kogunud annetusi, et abistada Gruusia kogudusi, selle eest on näiteks remonditud kirikuhooneid ning ostetud esmatarbekaupu, rõivaid, toitu, muusikainstrumente ja ühte alustavasse ettevõttesse seadmeid. Eesti pastorid on käinud Gruusias ja sealsed usutegelased Eestis. Nüüd tuli viljandlastele pakkumine minna Gruusiasse, toetada kohalikku kogukonda ja olla abiks noortelaagri korraldamisel, ühtlasi oli võimalik heita pilk sellele, kuhu läheb eestlaste annetatu.