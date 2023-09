Ega see, et eriarstiaegu napib, ole ainult Viljandi mure. Väga paljude eriarstide juurde napib aegu ka Tallinnas ja Tartus. Ma elasin mitu aastat nii Tartus kui Tallinnas ning lasen allavett igasuguse jutu sellest, et seal on elu ühes või teises mõttes parem. Ikka istud ja ootad pikalt, ikka on vaja aeg-ajalt käia digiloos vaatamas, ehk on mõni varasem aeg vabanenud, ikka loed oma sente ning mõtled, et äkki oleks tasuline aeg parem.