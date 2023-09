Jah, esialgne reaktsioon oli nii mul kui paljudel teistel seesugusest võimalusest lugejatel üsna ühesugune. «Kas see mitte natuke õõvastav ei ole? Miks ometi?» Aga meenutame, et kunagi pani ka tuhastamine paljusid ehmuma. «Vabandage, mis jutt see nüüd on?!» hüüatati. «Ahju ajada?!»