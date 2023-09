Hoone muutus elamiskõlbmatuks: mida ei hävitanud tuli, selle hävitasid vesi ja suits. Kõige tähtsam on siiski, et keegi õnnetuses viga ei saanud. Inimesed pääsesid, ka voodihaige väga eakas proua suudeti majast välja toimetada. Keraamika ja hoidised on aga tulekindlad ning ilmselgelt ka inimeste südamed, sest ega ajakirjanikud ilma perenaise hapukurkideta tulema pääsenud. Endalgi vähe, aga seda, mis on, poolitatakse külalistega.