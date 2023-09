HOOLEKANNE ⟩ Käik Porvoosse kinnitas Helmen Küti usku, et Viljandisse tuleb rajada eakate teenuskeskus

Linnavolikogu esimees Helmen Kütt sõnas, et Viljandisse on väga vaja eakatele mõeldud keskust, kus oleks eakatel võimalik väikseid kortereid üürida ning vajalikke teenuseid saada.

6. septembri varahommikul kell kolm tõusis hulk Viljandi päevakeskuse töötajaid üles, et istuda bussi ja sõita Porvoosse uurima, kuidas soomlased eakate eest hoolt kannavad. Väljasõidu organiseerinud Viljandi linnavolikogu esimehe Helmen Küti hinnangul on mõned asjad Eestis ja Viljandis paremadki kui Soomes, ent õppida on palju. Eelkõige asub linnavolikogu esimees aga tegutsema selle nimel, et siia rajataks eakate teenuskeskus.