Oletame, et inimesel tekib ületamatu tahtmine nautida eesti kultuuri. Võimalusi selleks on küll ja veel. Seda on raske uskuda, aga tõesti, iga jumala päev ilmub mõnelt eesti artistilt plaat. Hea muusika juurde sobib hea raamat. Raamatuid kirjutatakse juurde nii palju, et põhimõtteliselt saaks iga päev lugeda peaaegu kaht äsja ilmunud algupärast kodumaist teost.