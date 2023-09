Juhtkiri ⟩ Mida teha tuhaga?

Võimalik, et sellise tuhakaevu järele on nõudlust tekitanud ka asjaolu, et aastaid on Eestis räägitud kolumbaariumide ehk urnimüüride rajamisest, ent kuigi kaugele pole sellega jõutud ja neid on vaid mõni üksik. Nii mõnigi võib soovida oma lähedase tuha siiski kalmistule sängitada, aga kui perekonnal hauaplatsi ei ole, on keeruline lahendust leida. Viljandi linnavalitsus rääkis juba 2019. aastal, et plaanib välja kuulutada hanke Metsakalmistule urnimüüri rajamiseks. See plaan on paraku soiku jäänud. Ehk tasuks see kõigepealt sahtlist välja otsida ja üle vaadata? Ehk oli selleski plusse rohkem kui miinuseid?