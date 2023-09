Viljandi tantsuõpetaja pälvis valdkonna kõrgeima tunnustuse

"See on väärikas autasu ja paneb mõtlema tehtud tööle," ütleb Tammemäe. "Kui siiani eriti ei mõelnud, siis nüüd võib vist öelda, et on ikka tehtud küll. Tänuväärne tunne tehtud töö eest," ütleb tantsujuht, kes suvisele koolinoorte tantsupeole viis pealinna viis rühma tantsijaid.