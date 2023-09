«Kui võtta augustikuu, siis päris hea kuu tegime,» ütles Ilves, pidades silmas, et Eesti meistrivõistlustel ei kaotanud Tulevik augusti vältel ühtki mängu, olid üksnes võidud ja viigid. Tema sõnul oli meeskond päris heal järjel ning kui ka Kaljule oleks saanud vastu minna samade mängijatega, olnuks olukord hoopis teine. «Kui me oleks saanud samasuguse koosseisuga minna, nagu me siin kuu aega olime mänginud, näiteks tabeli liidri Kalevi vastu, oleksid ootused natuke suuremad olnud. Läksime aga väga noore koosseisuga peale. Raske oli isegi 11 mängijat kokku saada ja nende 11 seas olid ka need, kes olid tulnud vigastuspausilt. Me tegelikult riskisime nendega, sest nad ei olnud veel valmis nii palju mängima, ning seetõttu pidime palju vahetusi tegema.»