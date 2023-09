Kasutatud autot ostes tuleb rehkendada teadmata tulevikuga

«Inimestel on raha kulutamiseks vähem käes ja emotsioonioste ma praegu ei näe. Auto ostetakse sellepärast, et on vaja liikuda,» tõdes osaühingu Autosalong omanik Raimond Tamm­oja ning rääkis, et kui enne oli ka selliseid ostjaid, kel oli vanast sõidukist isu täis, kes andsid selle sissemaksuks, lisasid mõni tuhat eurot juurde ja võtsid midagi uuemat, siis nüüd on olukord muutunud. «Kui sedasi vana auto tuuakse, on see ikkagi juba täiesti raibe, viimane on välja võetud, ja öeldakse, et soetaks nüüd selle teise auto ära, et oleks järgmisteks aastateks olemas.»