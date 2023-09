Juhtkiri ⟩ Sammud maailma parandamise nimel

Veidi naljakaski, et asjade hoidmise, parandamise ja väärtustamise mõte on aastaks 2023 muutunud justkui nii uudseks ja omanäoliseks, et sel teemal annab korraldada lausa festivali. Nii mõnigi vanaema, kel pooleli olev nõelumistöö korvis järge ootamas, ohkab seda lugedes ilmselt sügavalt. Noored kipuvad pigem asju minema viskama kui parandama ja majapidamises ei pruugi nõelagi olla. Samas mis seal salata, paljud tänapäeva rõivad ongi nii viletsa kvaliteediga, et pole justkui mõtet nende kallal nikerdamise peale aega kulutada. Mahakukkunud odav Hiina kruus justkui ei vääri kullaga lappimist. Parandusfestivali rahvas aga ilmselt vaidleks vastu, et see oleks just millelegi silmapaistmatule silmapaistva vormi andmine, ning tal oleks kahtlemata õigus.