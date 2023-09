Ugala avab hooaja esietendusega kahes saalis korraga

Ugala teater avab laupäeval oma 104. hooaja svingipeo ning kahe uuslavastusega: kell 17 esietendub suurel laval Karl Koppelmaa lavastatud "Tramm nimega Iha" ja väikeses saalis Tanel Jonase käe all lavale jõudnud "Meie klass". 104. hooaja avapidustused jätkuvad seejärel teatri fuajees, kus peaesineja on ansambel The Swingers. Plaate keerutavad paarid, keda Ugala on kokku viinud või veel tugevamalt liitnud.