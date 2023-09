Linnameister Gea Valner sõnas, et näitus ei tulnud küll päris selline, nagu esialgu oli plaanis, aga sellegipoolest sai see väga huvitav.

"Pean tunnistama, et varasuvise üleskutse peale meile lugusid saata ja meid endale külla kutsuda just otseselt tormi ei joostud, kuid mõned inimesed seda õnneks siiski tegid," rääkis linnameister. "Meil oli millegipärast eeldus, et inimesed tahavad väga oma aedadest ja taimedest jutustada, aga pidime ise otsima nii inimesi kui aedu."