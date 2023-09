Vallapoliitikute ette jõudis kolleegi mõte hakata presidendi kantselei ülalpidamist toetama

«See on vist kõige piinlikum hetk, et Eestisse tuleb külla Rootsi kuningas ja siis on raha otsas,» nentis Isamaa esindajana vallavalitsusse kuuluv ettevõtja Viljar Lohu.

See, et rahapuudusel peab president loobuma riigivisiidist Austraaliasse, sai teatavaks just Viljandi valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ettepanekute tegemise viimasel päeval ning nõnda panigi Lohu ette, et vallaeelarvest läheks uuel aastal 13 450 eurot presidendi kantseleile seadusest tulenevate ülesannete täitmise toetuseks. Vallavalitsus seda ettepanekut ei toetanud.