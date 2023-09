Bussiajad muutuvad koolilaste ja postitöötajate graafiku järgi

Kuigi veel enne kooliaasta algust oli Viljandimaa ühistranspordikeskus seisukohal, et kooli pärast pole vaja bussiaegu ümber tõsta, siis nüüdseks on selge, et uus olukord nõuab siiski muudatusi.

Lapsed saavad mugavalt ümber istuda

Ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase ütles, et esialgu polnud teada, kust lapsed Kesklinna kooli sõidavad. Nädalaga on selgunud, et neid tuleb Männimäelt, Paalalinnast ja Kantrekülast, aga ka Vana-Võidust, Rahetsemalt, Väikemõisast ja Karulast. Muudatus puudutab kokku nelja bussiliini. Näiteks tekitatakse ümberistumise võimalus Paalalinnas elavatele noortele Raamatukogu peatuses, et nad saaksid mugavalt Kesklinna kooli. Kui bussiliin 36C sõitis ennem Karulast Viljandisse, siis nüüd lisatakse sissesõit Väikemõisa ja buss lõpetab pärast Karula läbimist Kesklinna kooli juures.

Kase selgitas, et liine korrastatakse nii hästi, kui see on parasjagu võimalik, kuid pole võimalik saavutada seda, et kõik jõuaks kooli või tööle mugavalt kümme või viis minutit enne tundide või töö algust. Kümneminutiline koolipäeva pikenemine nõudis samuti liinigraafiku muutmist, sest vastasel juhul oleks pidanud lapsed ootama järgmist bussi tund aega. Samas peab arvestama, et teiste koolide lapsed, kelle tundide aeg on endine, tuleb samuti ära vedada.