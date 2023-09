Eriarstile pääsemine on endiselt õnnemäng: 300 vastuvõtuaega läks kahe tunniga

Robert Kahro helistas esimest korda Viljandi haigla registratuuri 31. augustil. "Mulle öeldi, et helistama peab kuu esimesel päeval, sest siis tuleb uus registreerimisgraafik," rääkis ta. "Kui ma aga 1. septembril kell 10.30 uuesti registratuuri helistasin, sain vastuseks, et kõik ajad on täis ja helistagu ma uuesti järgmise kuu esimesel kuupäeval – siis saab aegu detsembrisse."

Kahro küsis veel registratuuri teenindajalt, kas silmaarsti juurde saab registreerida ka elektrooniliselt, ning sai vastuseks, et muidugi saab. "Küsisin siis, et kui ma kella ühest öösel registreerin, kas on veel lootust aega saada, aga siis selgus, et registreerimine algab kell 8 hommikul."