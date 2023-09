Juhtkiri ⟩ Kas Kõlvart leiab midagi Tallinna kõrvalt?

Vene kaart on Keskerakonna mängust alati, vahel tugevama, vahel nõrgema mastina läbi käinud. Jüri Ratase erakonna esimeheks saades kuulutati see küll tühistatuks ja kadunuks, kuid kõik teadsid, et tegelikult on see laua all peidus. Hoolimata sellest, et Ratas tegi lõpparve igasuguse idarahaga, tühistas lõpuks ametlikult koostööleppe Ühtse Venemaaga ja andis eestikeelsele haridusele üleminekule hetkeks (petlikku) lootust, ei olnud kordagi võimalik mööda vaadata faktist, et suur osa Keskerakonna edust põhineb venekeelsete valijate toetusel.