IVO REITEL ⟩ Keskkonnaameti tegevusetus andis Tarvastus alust nõiajahiks

Alustuseks leian, et keskkonnaamet vilistab minu arvates seadustele. Selle ameti töö oli ju kontrollida Tartu ülikooli õppejõu doktor Arvo Järveti koostatud paisuprojekti ja vist ka keskkonnaseisundi eksperthinnangut, nii et ta oleks pidanud avastama, et need ei vasta nõuetele, ja paisutaotluse 2007. aastal selge sõnaga tagasi lükkama: "Ei vasta nõuetele!" Paraku amet oma kontrollivat tööd ei teinud ja seadustest tulenevaid kohustusi ei täitnud. Süüdlane on seega minu hinnangul tema.