TOOMAS KOITMÄE ⟩ Pahatahtlikku omakasu ja rahva raha kuritahtlikku kasutamist ei tohi sallida

Olgu alustuseks öeldud, et see kohtuotsus ei ole jõustunud. Küll aga annab seesugune lahend juba praegu vaieldamatu signaali kohalikele omavalitsustele ja ühiskonnale laiemalt: maksumaksja raha väärkasutamisele ei ole õigustust ning sellele järgnevad ühemõtteline hukkamõist ja karistus.

Oleme harjunud, et juhtivale (avalikule) ametikohale saades rõhutatakse alandlikult vastutust, mis selle positsiooniga kaasneb. See vastutus jääb edasises töös aga pahatihti teisejärguliseks, parimal juhul juhti umbusaldatakse või teda ei valita enam ametisse tagasi. Igapäevane mõju kohalikus elus on seevastu hindamatu: omavalitsuse hästi või halvasti juhtimine on kohalikule kogukonnale piltlikult öeldes elu ja surma küsimus. Eriti väiksemates omavalitsustes.