"Sügiskrookus alustas täna õitsemist," alustas oma kõnet meefestivali emaks ristitud Leili Nael. "Ilusasse aega on see ettevõtmine sattunud." Just temal ja tema kaaslastel kohalikust aianduse ja mesinduse seltsist oli paarkümmend aastat tagasi tulnud mõte hakata tegema mesinikele mõeldud päeva.