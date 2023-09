Peremehe loodud metsavaimu valve all tunnevad Anu ja Marko Moorats end oma kodus suurepäraselt.

Mitte kaugel Viljandist, otsekui vanajumala selja taga, metsa ääres ja naabritest eemal, on Anu ja Marko Mooratsi Üla-Põka talu. See on üks kolmest Viljandimaa elamisest, mis augusti lõpus presidendilt kauni kodu tiitli pälvisid.