Mitu korda talu lähedal luusimas käinud hunt võttis saagiks kassi

Viimasel ajal on hundid teinud maakonna eri kantides paksu pahandust: nende saagiks on langenud lambaid, veiseid ning koeri hoovi pealt. Kui seni on veretöö sündinud linnast kaugel, siis nüüd langes üsna Viljandi lähedal, Sinialliku külas hundi saagiks kass.