Krõllipesa lasteaia õppejuht Riina Heinpõld rääkis, et nende kahes õppehoones pakub huviringe mitu Viljandi huvikooli. "On inimesi spordikoolist, kunstikoolist ja ka muusikakoolist. Huviringid on lasteaias juba aastaid olnud, alustasime spordiringiga."