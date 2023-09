Kolga-Jaani külje all Veski talus tuleb sügislaat

Jurak ütles, et tulemas on palju kohalikke kauplejaid, kes pakuvad talutoodangut, alustades sibulast ja kartulist, lõpetades Alam-Pedja maastikukaitsealalt pärineva meega. Osta saab ka viljapuu- ja roosiistikuid. Kolga-Jaani maanaiste selts on väljas käsitööesemete ja vanavaraga. Ka loterii võiduauhinnad on välja pannud kohalikud talunikud ning saab võita lambanahku, kartulit ja muudki.