Margus Veem on psühholoog, kes on pühendunud seksuaalkurjategijate ravile, olles ainus selle eriala spetsialist Eestis. Ta on juhtinud tähelepanu asjaolule, et vangistuse ajaks tuleb kaaluda seksuaalkurjategijate sundravi võimalusi, ja julgenud avaldada oma seisukohti ajakirjanduses. Oma sihipärase tegevusega on Veem märkimisväärselt panustanud vägivallaennetusse Eestis.