IRMA VÄRE ⟩ Viljandi vald on hea meelega suunamudija

VILJANDI VALLA külade päevast on nüüd mõni nädal möödas ja esimesed kokkuvõtted on tehtud. Muidugi, kõigepealt on meeles ikka see tõrvatilk, mis meepotti just ei kaunista. Paljud meie inimesed on märkinud, et see tore ettevõtmine, mis oli pühendatud ka Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele, on nähtamatuks kuulutatud.