MARKO SUURMÄGI ⟩ Poliitikud, andke Clevonile, mida ta küsib, või ärge andke üldse

AASTATE eest kehtis paljudes omavalitsustes toetuste andmise süsteem, mille puhul võeti kokku kõigi ühingute ja isikute avaldused, vaadati, kui palju raha on, ning siis jagati summa nii-öelda proportsionaalselt laiali. See tähendas, et kui üks ühing küsis oma kodulinnalt või -vallalt mõne põneva ürituse korraldamiseks 3000 eurot, sest just sellist summat tal vaja oligi, vastasid rahajagajad: anname ikka, aga ainult 600 eurot. Ühelt poolt ei saanud öelda, et abi ei pakutud. Teisalt tuli üritus ära jätta, sest abisumma oli soovitust viis korda väiksem.