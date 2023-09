PRIIT PÕLLUMÄE ⟩ Vajame tarka kasvu ja riigimehelikkust sellega tegeleda

Et olukord on kehv, hakkasid koalitsioonierakonnad laialijaotatud raha nüüd maksutõusude, uute maksude ja riigilõivudega tagasi nõudma. Selline edasi-tagasi korjamine ja ümberjagamine ei tee meid jõukaks. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja on rõhutanud, et sellises olukorras on keeruline majandust ergutada. Lihtsustatult: me vaesume.