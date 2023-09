Viljandimaale on tulnud 154 miljonit euroeurot. Kus neist kõige enam kasu on?

Alates liitumisest on Eestis fondidest toetust saanud üle 40 000 projekti. Selle aja jooksul on Viljandimaale jõudnud 154 miljonit eurot ehk üle 3,5 korra enam, kui on raha Viljandi linna käesoleva aasta eelarves. Iga viljandimaalase kohta teeb see 3388 Euroopa Liidu ühiskukrust tulnud eurot.

Kampaaniat korraldava riigi tugiteenuste keskuse (RTK) toetuste valdkonna juhi Urmo Merila sõnul on toetatud väga laia spektrit muuseumidest liiklussõlmedeni ja väikeettevõtete stardist lasteaiakohtade loomiseni. Ta märkis, et silmaga nähtavate objektide kõrval on tuge saanud ka palju sellist, mida näha ei ole, kuid mis ometi parandab inimeste elukvaliteeti. Näiteks on uuendatud vee- või kaugküttetorustikke, tehtud teadusuuringuid ja koolitatud tuhandeid inimesi, et nad uue töökoha leiaksid.