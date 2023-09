PRIIT TOOBAL ⟩ Pühapäevasel kongressil hääletab Keskerakond oma püsimajäämise üle

Olen oma erakonnas oldud 22 aasta jooksul näinud ja ka korraldanud erinevaid kongresse. On olnud väga rahu- ja üksmeelseid suurkogusid, aga ka vihaseid, ülinapi eduga esimehe valimistega kongresse. Sellesse aega jäävad meie nõndanimetatud lõhekongress, Savisaare ja Ratase ning Savisaare ja Simsoni duell ja teisedki. Julgen öelda, et erakonna tuleviku suhtes nii põhimõttelist kongressi ei ole seni olnud.

VALIDA on kahe esimehekandidaadi ja neid toetavate juhatuse liikmete kandidaatide vahel. On kaks väga selgelt väljajoonistunud meeskonda. Niisama oluline, kui on esimehe valimine, on ka tulevane juhatuse koosseis. Esimees ja juhatus peavad ühte sammu käima. Muidu juhtub seesama, mille pärast praegune esimees Jüri Ratas oli sunnitud erakorralise kongressi kokku kutsuma. Juhatus lihtsalt töötas esimehele vastu, kuni viimaks asus jõuga erakonnale lausa kahjulikke otsuseid läbi suruma.