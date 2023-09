TÕNIS TULP ⟩ Kumb siis ikkagi on see heintel lamav koer, kes ise ei söö ja teistele ka ei anna?

CLEVONI seni täis ehitamata krundi saagat annab üsna mitme kandi pealt vaadelda. Viimase Viljandi linnavolikogu istungi otsus jätta kõnealuse krundi saatus järgmise istungini otsustamata on äratanud kirgi ning ajendanud Sakala peatoimetaja asetäitjat Marko Suurmäge kirjutama artiklit, mis ilmus teisipäevases, 5. septembri Sakalas. Seetõttu leian, et on õigustatud ka minu kui linnavolikogu liikme mõtete avaldamine kõnealuses küsimuses.