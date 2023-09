Linnavalitsuselt saab küsida vabastust huvikooli õppetasust

"Huvikoolist õppetasu vabastuse taotlemine on eelkõige mõeldud peredele, kus kasvab rohkem lapsi või kelle majanduslik olukord on keeruline," ütles linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson. "Seepärast tahame innustada lapsevanemaid taotlust tegema – saadav toetus ei pruugi ühes kuus olla suur, kuid mitme kuu peale on see siiski tuntav leevendus."