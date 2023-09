Taaskasutuspoes on uus kaup. Inimesi voorib. Ka mõne päeva pärast on pood rahvast täis. Et rõivad saab odavalt kätte, on neid üle käsivarre heidetud korralik virn. Kui passib, läheb kaubaks. Või proovid hoopis kodus – mis see paar eurot siis ära ei ole.