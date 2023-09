Põhjamaade, Euroopa ja maailmameister Paul Richard Laur tuli ka Baltimaade ja Läti meistriks

Tiitlirohkele hooajale tagasi vaadates ütles 14-aastane Viljandi Nord Racing Clubi sõitja, et see oli edukas ja ka üllatuslik. «Kuidagi väga hästi on läinud. Ei oleks osanud alguses oodata, et nii hästi läheb,» lausus ta ning nentis, et tänavu muudeti võistlustel paadimootorit puudutavaid reegleid ja uue, varasemast natuke jõuetuma mootoriga harjumine võttis pisut aega.