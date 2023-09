Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juhi Silver Simuste ütlemist mööda on hommikuti kõige keerulisem üks veerandtund, mis on 5–20 minutit enne esimese koolitunni algust. Just sel ajal püüab korraga kõige rohkem autojuhte lapse kooli ees maha panna.