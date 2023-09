Põud viis pullid tapamajja, aga vihm päästis lehmasööda

«Vihmakest on õnneks nüüd kenasti tulnud ja silokogumine on hästi läinud,» kinnitas Karpo juht Kalev Nurk, kelle laudas ammub 420 lehma. «Oleme põhku ka varunud ning kui viljalõikuse lõpetame, paneme veel ühe silonähvaku kõigilt heinapõldudelt. Kolmanda niite saime korraliku, saame ehk ka neljanda. Lõppude lõpuks oleme talvesööta üle ootuste saanud, arvan, et tuleme omadega välja.»