Gümnaasium tahab linna orienteerumisraja teha

Nagu selgub linnavalitsusele esitatud taotluse kirjeldusest, on MOBO ehk mobiiliorienteerumine nutiseadme abil harrastatav orienteerumise liik. Selle eelis traditsioonilise orienteerumise ees on see, et rada on võimalik läbida lihtsamalt: mobiiltelefon asendab kaarti, kompassi ja märkeseadet.